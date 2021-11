Na ação, a polícia apreendeu um carregador de pistola com 19 munições de calibre 9mm e três aparelhos celulares. - Foto: Divulgação/PM.

Publicado 26/11/2021 19:42 | Atualizado 26/11/2021 19:50

RIO DAS OSTRAS - A Polícia Militar (PM) prendeu, no início da tarde desta sexta-feira (26), um homem de 22 anos, apontado como motorista de lideranças de uma facção criminosa, e uma mulher envolvida com o tráfico de drogas. A dupla foi capturada após uma perseguição no Centro de Rio das Ostras.



Segundo a ocorrência, uma guarnição realizava um patrulhamento quando cruzaram com o carro de M.S.M., o 'Piloto', já conhecido da PM por ser motorista do tráfico. Os agentes deram ordem de parada, mas o elemento entrou em fuga com o automóvel até a Rua João Viana, quando acabou sendo obrigado a diminuir a velocidade por conta de um semáforo fechado.



Um dos passageiros do veículo, identificado como 'Menor P', conseguiu fugir, deixando cair um carregador de pistola com 19 munições calibre 9mm e um telefone celular. No carro, além do 'Piloto', também estava uma mulher de 22 anos, identificada como K.P.S., esposa do 'Menor P'. Os dois foram encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), sendo autuados e presos por associação para o tráfico de drogas e porte ilegal compartilhado.