Durante a revista, os policiais encontraram uma sacola dentro da bermuda do menor, com 48 pinos de cocaína.Foto: Divulgação/PM.

Publicado 26/11/2021 19:23 | Atualizado 26/11/2021 19:24

RIO DAS OSTRAS - Um adolescente de 16 anos, identificado pelas iniciais L.C.C.C., foi apreendido com uma carga de cocaína, no final da noite desta quinta-feira (25), no bairro Cláudio Ribeiro, em Rio das Ostras. Durante um patrulhamento pela Rua Pingo de Ouro, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) abordaram o menor.

Durante a revista, os policiais encontraram uma sacola dentro da bermuda, com 48 pinos da droga. O rapaz confessou ser abastecedor do tráfico local. Ele foi encaminhado para a a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.