Criminoso foi localizado no bairro Extensão Serramar. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.Foto: Divulgação.

Publicado 24/11/2021 20:06 | Atualizado 24/11/2021 20:06

RIO DAS OSTRAS - Um homem acusado de homicídio e por porte ilegal de arma de fogo foi preso, nesta terça-feira (23), por agentes da Polícia Civil, em Rio das Ostras. Ele é investigado por invadir da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Âncora, no mesmo município, e matar Wallace Leonardo Gomes, 23 anos, em dezembro do ano passado. O criminoso também teria participado da morte de Igor Albino de Lima.



O acusado foi localizado no bairro Extensão Serramar. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva. No momento da ação ele tentou fugir pelos fundos de sua casa, mas foi capturado. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38.



De acordo com os agentes, o autor também é investigado por outros homicídios e atualmente exercia a função de gerente do tráfico de drogas no bairro Recanto. O acusado foi levado para a 128ª Delegacia Policial (128ª DP), de onde foi transferido para o sistema penitenciário.



Relembre o caso



Wallace Leonardo Gomes, conhecido como “WL’ foi executado com cerca de 11 tiros dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Âncora, em Rio das Ostras, na madrugada do dia 2 de dezembro de 2020. Segundo testemunhas, homens armados invadiram a unidade de saúde, renderam os guardas municipais que estavam de plantão e foram direto à sala vermelha, onde ficam os pacientes que precisam de mais cuidados.



Dentro da sala, os homens renderam médicos e enfermeiras e foram direto em direção ao ‘WL,’ que foi executado com vários tiros na cabeça. Wallace havia sido baleado na no dia anterior, na Rua Jairo Monjardim, no bairro Nova Cidade. Na ocasião, outro homem conhecido como ‘Pezão’, foi executado.



Na ocasião, a prefeitura de Rio das Ostras informou em nota que a ação durou cerca de três minutos. "Ao perceber o homem armado, a enfermeira que estava atendendo o paciente se afastou imediatamente e o suspeito começou a disparar em direção a vítima, cerca de 11 tiros e fugiu logo em seguida. A polícia foi imediatamente acionada por funcionários da UPA. Câmeras instaladas na unidade mostram que a ação durou cerca de 3 minutos”, disse um trecho do documento.