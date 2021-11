Em agosto deste ano, Vanderlan da Hora, que era presidente da Casa, foi destituído do cargo após o escândalo. - Foto: Divulgação.

RIO DAS OSTRAS - Por 10 votos a 2 - com uma abstenção, a Câmara Municipal de Rio das Ostras decidiu instalar, durante a sessão desta terça-feira (23), uma Comissão Processante (CP) para avaliar um Requerimento feito por um morador contra o vereador Vanderlan Moraes da Hora.

A CP vai apurar a conduta do parlamentar que é acusado de corrupção ativa. Segundo denúncias, um fiscal da Saúde de Rio das Ostras gravou Vanderlan oferecendo propina para que agilizasse a aprovação de serviços de exames que ainda não haviam sido realizados em troca de uma comissão pelos serviços. O áudio chegou a vazar nas redes sociais e desencadeou uma investigação pelo Departamento de repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO).

Em agosto deste ano, o vereador, que era presidente da Casa, foi destituído do cargo após o escândalo. Maurício Braga Mesquita foi eleito presidente em seguida, depois de novas eleições.

O novo Requerimento solicitando a abertura da Comissão de Inquérito para a cassação do mandato do vereador Vanderlan foi feito por Joelson Honorato, que alegou demora nas investigações. Com a aprovação pela Câmara, a Comissão tem, a partir de então, 90 dias para concluir os trabalhos.

O parlamentar investigado permanece nas funções de vereador até a votação do parecer final da CP, que acontece em sessão aberta ao público diretamente do plenário da Câmara Municipal.