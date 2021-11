Sidney Matos Filho é o relator da Comissão Especial Processante (CEP) instaurada instaurada para investigar acusações que podem ocasionar a cassação do prefeito Marcelino Borba por infrações político-administrativas. - Foto: Reprodução/Facebook.

Publicado 26/11/2021 21:40 | Atualizado 26/11/2021 21:51

RIO DAS OSTRAS - O vereador Sidney Matos Filho, relator da Comissão Especial Processante (CEP) instaurada para investigar acusações que podem ocasionar a cassação do prefeito Marcelino Borba por infrações político-administrativas, pediu o arquivamento das denúncias, através de um relatório entregue nesta sexta-feira (26) à Câmara Municipal de Rio das Ostras.

Segundo o documento do parlamentar, após leitura da defesa do prefeito, não há irregularidades que possam levar Marcelino a perder o mandato. A Comissão foi aberta a partir de denúncias apresentadas pelo ex-servidor municipal Diego Machado, durante a sessão do dia 3 deste mês.

O prefeito Marcelino teria convocado, em 2018, a empresa RG Planejamento para prestar serviços ao município mesmo estando ciente de que não havia mais contrato em vigor e de uma instauração de Tomada de Contas para apurar falha na prestação de serviços pela mesma empresa em ano anterior. O relatório apresentado por Sidney não foi bem aceito pelos vereadores e entra em debate e votação no plenário da Casa na sessão da próxima terça-feira (30).