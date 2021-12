Guarda-vidas serão selecionados para contratação temporária em Rio das Ostras. - Foto: Divulgação.

Publicado 01/12/2021 20:15

RIO DAS OSTRAS - O Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de guarda-vidas, foi aberto em Rio das Ostras. As inscrições começaram nesta terça-feira (30) e seguem até quinta-feira (2), das 8h às 17h, na sede da Secretaria, localizada na Rua Niterói, 1099, no Loteamento Atlântico. São oferecidas 16 vagas para o cargo e ainda mais 16 vagas para cadastro de reserva. O processo seletivo tem duas etapas: análise de currículos, títulos e experiência profissional (classificatória); prova prática (eliminatória).

Com duração de cinco meses, prorrogável por igual período, a critério da Administração Municipal, o contrato temporário oferece um salário de R $1.207,64 para a carga horária de 12 por 36 horas. Cinco por cento das vagas são destinadas a pessoas com deficiência, que devem entregar laudo médico atestando essa condição no ato de inscrição. A deficiência deverá ser compatível com as atividades exercidas pelo guarda-vidas.

Durante a inscrição, o candidato deve entregar as fichas cadastral e de experiência profissional e atualização acadêmica preenchidas, além de documentação comprobatória, incluindo os cursos regulares e complementares da área de atuação. Outros documentos que devem ser apresentadas são currículo, carteira de identidade, CPF, comprovante de escolaridade, de residência e da última votação (ou certidão de quitação eleitoral), certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino), certidão de nascimento ou casamento, certidão de nascimento dos filhos (para fins de desempate), PIS/Pasep, nada consta de antecedentes criminais.

Na primeira etapa, o Processo Seletivo Simplificado vai considerar todas as funções e atividades exercidas que sejam diretamente ligadas à área de resgate e salvamento marítimo. O resultado final será publicado, com quadro de pontuação classificatória, no Jornal Oficial do Município. A idade e, em seguida, o número de filhos serão os critérios usados para desempate dos candidatos.

PROVA PRÁTICA – Para a segunda etapa, que consiste em prova prática, serão convocados um quantitativo de candidatos três vezes maior que o de vagas oferecidas. Será necessário apresentar atestado médico assinado por cardiologista que comprove a capacidade do candidato para realizar a prova. Os testes físicos, que devem ser feitos com trajes apropriados (short, camiseta e sungão, para homens; short, camiseta e maiô, para as mulheres) são os seguintes: nadar 800 metros em até 22 minutos, com entrada e saída em arrebentação no mar; entrada e saída com reboque (simulação de salvamento) a uma distância de 50 metros da faixa de areia mar adentro; 1.200 metros de corrida na areia da praia, em até oito minutos; 100 metros de natação em dois minutos.