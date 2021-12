A pesquisa de satisfação feita junto aos expositores mostrou um alto nível de satisfação com o evento - Divulgação/Veronica Côrtes

A pesquisa de satisfação feita junto aos expositores mostrou um alto nível de satisfação com o eventoDivulgação/Veronica Côrtes

Publicado 04/12/2021 08:00

Rio das Ostras - Depois de quase dois anos parado, o segmento de eventos retoma com força total na Região dos Lagos. Voltado para casamentos e festas, o 7º Salão Simplesmente Noivas reuniu 30 fornecedores em Rio das Ostras no último fim de semana.



Especificamente no segmento de casamentos, cerca de 24 bilhões deixaram de circular durante a pandemia no Brasil com adiamentos, remarcações e cancelamentos de eventos.

Os eventos estão retornando aos poucos e somente neste fim de semana, o Simplesmente Noivas gerou cerca de 80 postos temporários de trabalho e chegou a movimentar algo em torno de R$ 200 mil, desde a fase de planejamento à realização.



O evento recebeu visitantes de toda região e também do Rio de Janeiro. A pesquisa de satisfação feita junto aos expositores mostrou um alto nível de satisfação com o evento. Cerca de 80% dos prestadores de serviço fizeram negócios durante o Salão.



Em um dos lugares mais bonitos para promover evento ao ar livre em Rio das Ostras, o Salão aconteceu na Pousada Latitude 22. Promoveu um reencontro e fornecedores e possibilitou uma ação social de recebimento de doações de material de limpeza e higiene pessoal para a Casa dos Velhinhos de Casimiro de Abreu.

O Simplesmente Noivas também contou com apresentações musicais de bandas e DJs que ajudaram a manter o clima de festa do evento. Além de apresentar os produtos e serviços para o público final, um dos destaques foi o network entre os participantes.



“Achamos o evento muito organizado e de alto padrão. Foi muito bom ter participado, principalmente porque estamos iniciando no setor de eventos”, disseram Karina e Bruno, donos do Bug Beer, uma das principais atrações do evento, um fusca bem charmoso onde fica instalada uma choppeira.



O evento foi organizado pela Events Produtora, que teve como parceiros a About Decor, MUV Luz, Imagem e Som e Pousada Latitude 22. Contou também com o apoio da CRM Comunicação Visual e Já É Produções e Eventos, e apoio institucional do Rio das Ostras Convention & Visitors Bureau e da Prefeitura de Rio das Ostras.