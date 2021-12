André Pássaro, de Rio das Ostras, ficará um mês no oceano pacífico. Neste ano, o big rider já surfou em Saquarema (Região dos Lagos), Itacoatira (Niterói) e Fernando de Noronha. - Foto: Lucca Biot.

André Pássaro, de Rio das Ostras, ficará um mês no oceano pacífico. Neste ano, o big rider já surfou em Saquarema (Região dos Lagos), Itacoatira (Niterói) e Fernando de Noronha. Foto: Lucca Biot.

Publicado 10/12/2021 21:58

RIO DAS OSTRAS - O big rider (surfista profissional de ondas gigantes) de Rio das Ostras, André Pássaro, viaja neste domingo (12) para mais um desafio no Hawaí. Pássaro ficará um mês no oceano pacífico, onde poderá encarar ondas de até 10 metros de altura. Neste ano, ele já surfou em Saquarema (Região dos Lagos), Itacoatiara (Niterói) e em Fernando de Noronha.

Em outubro, André Pássaro conquistou o prêmio Gigantes do Brasil de pior vaca (quebra da prancha) da temporada.

André explicou que a sua preparação para desafios como os que vai encontrar no Hawaí, não tem segredo. "Eu procuro descansar o meu corpo antes de ir para esses lugares e faço alguns treinamentos específicos também, principalmente natação e corrida, para fortalecer os membros superiores, inferiores e também abrir o pulmão".

Depois de dois anos sem conseguir competir fora do Brasil devido à pandemia da Covid-19, André Pássaro aproveitou a volta aos poucos do esporte e as flexibilizações, encarando ondas gigantes no Brasil, como em Saquarema, Itacoatiara e Fernando de Noronha. "No Brasil, sem dúvidas nenhuma, é na praia de Itacoatiara, em Niterói, e Saquarema, as maiores dificuldades, pois são ondas potentes que te preparam para o mundo. Em Itacoatiara é mais desafiador. São ondas de consequência e tenho de estar preparado", explicou Pássaro.

De acordo com André Pássaro, o Hawaí é um lugar muito desafiador para um surfista, principalmente para os que gostam de ondas grandes. "Somos movidos a essa emoção. A adrenalina corre nas veias. Por mais que eu sinta medo, acho que isso que me alimenta e me dá vontade de pegar as bombas. Com certeza, o fundo de coral dá muito medo. Já me machuquei lá (no Hawaí) e sei que não é brincadeira. Acima de tudo, respeito. Saber chegar e esperar a minha vez, não se afobar", concluiu o big rider.