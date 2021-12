A cerimônia de lançamento foi conduzida pela apresentadora da Inter TV, Afiliada Rede Globo, Ana Paula Mendes. - Foto: Divulgação.

A cerimônia de lançamento foi conduzida pela apresentadora da Inter TV, Afiliada Rede Globo, Ana Paula Mendes.Foto: Divulgação.

Publicado 10/12/2021 18:42 | Atualizado 10/12/2021 21:48

RIO DAS OSTRAS - Rio das Ostras tem sido a cidade do Estado do Rio que mais atrai novos moradores. Nos últimos dez anos, a população cresceu mais de 50%, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Todo este movimento caminha para uma demanda crescente de consumo, que precisa corresponder aos anseios de compra, em um ambiente de conforto, segurança e qualidade.

E para confirmar este momento que começa a ser erguido o Shopping Plaza Rio das Ostras, um moderno centro de compras, lazer e negócios que vai oferecer oportunidades para investidores, empreendedores e, claro, moradores. A construção está prevista para começar agora, em dezembro, em uma área superior a 61 mil m2, no bairro Village. A novidade foi anunciada nessa quinta-feira (09) em evento fechado celebrado em um hotel da cidade que reuniu o trade empresarial do município.



A cerimônia de lançamento foi conduzida pela apresentadora da Inter TV, Afiliada Rede Globo, Ana Paula Mendes. Contou com a presença de autoridades como o prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba e os sócios do empreendimento “Vamos fazer um shopping que é único, personalizado para Rio das Ostras e região, e é para ser o point da cidade mesmo, a única coisa que você não vai fazer no shopping é morar, de resto, vai ter tudo aqui”, destaca Rafael Bousquet, sócio do Shopping Plaza Rio das Ostras.



Uma característica de destaque do empreendimento, que compreende 103 lojas, 25 quiosques, ampla praça de alimentação, 3 megalojas, 6 lojas âncoras, 4 restaurantes, 43 salas comerciais, 1 amplo espaço de coworking, 2 salões de festas, 4 salas de cinema e 1.200 vagas de estacionamento, é sua concepção arquitetônica, projetada no conceito Open Mall, ou “Shopping parcialmente aberto”.

“Fizemos um estudo da circulação do vento para aproveitar ao máximo o ar natural em nossos corredores. O Shopping possui pé direito chegando a 12 metros e corredores espaçosos, de até 10 metros de largura com amplo paisagismo. Teremos um ambiente arejado, fresco e muito mais saudável. Vantagem que também se traduz em economia, diminuindo pelo menos 60% dos custos com energia, o que reduz significativamente, inclusive, o valor do condomínio”, destaca o sócio do Shopping Talles Barreto que também é proprietário da Metromalls, empresa de Gestão e Desenvolvimento de Shopping Centers.



A construção do Shopping Plaza Rio das Ostras foi baseada em uma pesquisa de mercado, que apontou o potencial de investimento não só para a cidade, mas também municípios do entorno. Deve atender diretamente a uma população de 350 mil habitantes e já começa a movimentar a economia, uma vez que 80% da mão de obra do projeto de construção é de trabalhadores da região. A previsão é que o lançamento do Shopping Plaza Rio das Ostras aconteça em novembro de 2023, gerando mais de cinco mil oportunidades de trabalho no período de construção. Depois de pronto, a estimativa é de que o empreendimento gere mil empregos nas Regiões Litorânea e Norte do Estado.