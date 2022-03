A previsão é que em abril, Thati Dias lance também o clipe de "Anelis Assumpção". Com edição da produtora Bali Rec - Divulgação/Bruno Pirozi

A previsão é que em abril, Thati Dias lance também o clipe de "Anelis Assumpção". Com edição da produtora Bali RecDivulgação/Bruno Pirozi

Publicado 26/03/2022 08:00

Rio das Ostras - “Anelis Assumpção” é o single lançado pela cantora e compositora Thati Dias, conhecida na cena musical independente de Rio das Ostras, Região dos Lagos do interior fluminense. A obra faz parte de “S o t u r n a”, primeiro álbum solo da artista, que vem ganhando cada vez mais notoriedade do público e da crítica. A música será lançada em 1º de abril nas principais plataformas digitais como Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon e Youtube.

Os fãs que desejam antecipar o lançamento e conhecer a canção, já podem baixar “Anelis Assumpção” por meio da plataforma http://www.thatidias.bandcamp.com/ e adquirir por pouco mais de R$ 10.

Para compor a paisagem poética, Thati Dias colocou foco no que ela chama de “fio de vida que existe no meio da depressão e ansiedade”. Seus arranjos têm a parceria dos produtores Diogo Spadaro e Luiz Bento, que tocam também na faixa, além do convidado Luiz Felipe Oliveira, que toca sax e flauta.

A música traz a inserção de sampler da música “A babá”, de Tom Zé, e edição do selo Porangareté, conhecido por abrigar trabalhos de Chico Chico, Posada, e Cátia de França.

“Esse single é muito especial por ser o meu primeiro lançamento solo e por contar com tanta gente que acredita no meu trabalho. A música sempre precisa de muitas mãos pra nascer, e essa nasce de uma maneira bem suave nos processos de feitura do meu disco, marcando essa personagem mulher preta com traços sintomáticos de depressão e ansiedade”, conta Thati Dias.

CLIPE – A previsão é que em abril, Thati Dias lance também o clipe de “Anelis Assumpção”. Com edição da produtora Bali Rec, o filme terá divulgação por meio de vídeos para redes sociais, feitos em parceria com Deborah Senna, artista visual que já acompanha a carreira de Thati Dias desde a banda Abufela!. Deborah Senna construiu junto com Thati o roteiro do clipe e a identidade visual do single, além de trabalhar na direção de arte do disco “S o t u r n a”.

Para pensar música e clipe, os artistas se inspiraram em trabalhos como a canção de Erykah Badu, Céu, Laura Misch, Nina Becker, Hurtmold e a própria Anelis Assumpção, e em videoclipes como Mulatu (Iconili), Rocket (Beyoncé) e Meditate (Earthgang).