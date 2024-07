Ele foi levado para a 128ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico - Foto: Divulgação

Publicado 24/07/2024 09:52

Rio das Ostras - Em mais uma ação do PROEIS em Rio das Ostras, a equipe da viatura central prendeu um homem identificado como Éverton, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante o patrulhamento, Éverton foi flagrado tentando esconder uma bolsa preta sob um caminhão ao avistar a viatura.

Percebendo que não conseguiria ocultar a bolsa a tempo, ele tentou fugir pela Rua Edith Castro Alves, mas foi rapidamente interceptado pelos policiais.



No momento da abordagem, Éverton estava com R$ 20 em espécie e um celular. A bolsa preta, que ele havia tentado esconder entre arbustos, continha 38 pinos de cocaína e 14 buchas de maconha.



Após a prisão, os direitos constitucionais do suspeito foram lidos e ele foi levado para a 128ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 do Código Penal.



Ele foi levado para a 128ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico Foto: Divulgação