O café da manhã junino da Terrapleno não só proporcionou momentos de lazer e confraternização, como também fortaleceu os laços entre os diversos setores da empresa. Ações como essa são fundamentais para manter um ambiente de trabalho harmonioso e motivador. - Divulgação

O café da manhã junino da Terrapleno não só proporcionou momentos de lazer e confraternização, como também fortaleceu os laços entre os diversos setores da empresa. Ações como essa são fundamentais para manter um ambiente de trabalho harmonioso e motivador.Divulgação

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 24/07/2024 09:50

No último dia 19 de julho de 2024, a Terrapleno Terraplenagem e Construção Ltda. de Rio das Ostras promoveu um animado café da manhã de festa junina para seus dedicados colaboradores da varrição. O evento, repleto de alegria e descontração, foi organizado com muito carinho pelos colaboradores do administrativo, que não só planejaram cada detalhe, como também serviram as deliciosas iguarias típicas.

O pátio da empresa foi transformado em um verdadeiro arraial, com bandeirinhas coloridas, balões e uma mesa farta de quitutes juninos que iam desde bolos, caldos, canjicas e pé de moleque, até um quentão especial que fez sucesso entre os presentes. A música típica completou a atmosfera festiva, incentivando todos a entrarem no clima de São João.

Os colaboradores da varrição, que são responsáveis por manter a cidade limpa e organizada, se sentiram valorizados e reconhecidos.

O café da manhã junino da Terrapleno não só proporcionou momentos de lazer e confraternização, como também fortaleceu os laços entre os diversos setores da empresa. Ações como essa são fundamentais para manter um ambiente de trabalho harmonioso e motivador.

A Terrapleno Terraplenagem e Construção Ltda. reafirma seu compromisso com o bem-estar de seus colaboradores e agradece a todos que contribuíram para o sucesso desse evento. Que venham mais momentos de alegria e celebração!