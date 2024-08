Os policiais realizavam uma abordagem de rotina na localidade quando identificaram o homem em atitude considerada suspeita - Foto: Divulgação

Rio das Ostras – Nesta quarta-feira (28), uma operação do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) resultou na apreensão de uma pistola calibre 9mm e várias munições no Parque dos Tubos, em Rio das Ostras. A ação ocorreu durante uma abordagem de rotina, quando um homem foi identificado em comportamento suspeito.

Durante a revista pessoal e a inspeção do veículo do suspeito, os policiais encontraram a arma de fogo e as munições. O homem, cuja identidade não foi divulgada, foi preso em flagrante e levado à 128ª Delegacia de Polícia (DP) para os procedimentos legais. A Polícia Civil está conduzindo a investigação para esclarecer todos os detalhes do caso.