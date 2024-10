Polícia Militar de Rio das Ostras apreende drogas e espada samurai durante ação de combate ao tráfico no Nova Aliança - Foto: Divulgação

Polícia Militar de Rio das Ostras apreende drogas e espada samurai durante ação de combate ao tráfico no Nova AliançaFoto: Divulgação

Publicado 03/10/2024 10:57

Rio das Ostras - Durante patrulhamento no bairro Nova Aliança, em Rio das Ostras, uma guarnição da Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de tráfico de drogas. A ação foi conduzida sob orientação do coordenador Cosme Moreira, com o objetivo de reduzir os índices criminais na região. A prisão ocorreu após a equipe receber informações sobre um suspeito vendendo drogas em frente ao depósito de bebidas do "Marcelo".

O acusado, descrito como um homem magro, vestindo camisa preta e bermuda clara, tentou fugir ao avistar os policiais, mas foi rapidamente detido. Durante a revista, foram encontrados em seus bolsos 2 pinos de cocaína, 2 pedras de crack e R$ 20 em espécie. Ao ser questionado sobre a localização do restante das drogas, ele indicou um terreno baldio próximo ao depósito, onde a polícia localizou uma sacola com 46 pinos de cocaína, 15 pedras de crack, 17 buchas de maconha e uma espada katana.

O suspeito admitiu que estava traficando há um mês e trabalhava para um indivíduo conhecido como "Messi", apontado como chefe do tráfico na área. Após a prisão, ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso, enquadrado nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006).