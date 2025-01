Prefeito Carlos Augusto em discurso durante posse, reforçando compromisso com mudanças estruturais em Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Prefeito Carlos Augusto em discurso durante posse, reforçando compromisso com mudanças estruturais em Rio das OstrasFoto: Reprodução

Publicado 02/01/2025 08:09

Rio das Ostras - Rio das Ostras vivenciou um momento de renovação nesta quarta-feira (1º), com a posse do prefeito Carlos Augusto e do vice, Dr. Fábio Simões, em cerimônia que lotou o Pavilhão de Esportes da Praça José Pereira Câmara. Com a presença de vereadores eleitos, representantes da sociedade civil, autoridades estaduais e o humorista Reinaldo França, o evento marcou o início de uma nova gestão que promete recolocar o município no caminho do desenvolvimento.

Carlos Augusto, eleito para o mandato 2025-2028, destacou em sua fala os desafios enfrentados pela cidade nos últimos anos e reafirmou o compromisso com uma gestão eficiente e transformadora. O prefeito anunciou medidas prioritárias para saúde, segurança e cultura, setores que considera essenciais para a retomada do progresso.

“Rio das Ostras precisa de respostas imediatas. Temos vidas sendo perdidas pela falta de recursos na saúde e jovens sem perspectiva caindo no crime. Vamos ampliar o número de ambulâncias, reestruturar as unidades de saúde e devolver a confiança da população. Nossa guarda municipal está pronta para restaurar a ordem, e a cultura voltará a ocupar seu espaço, fortalecendo a identidade e o turismo da nossa cidade”, afirmou Carlos Augusto.

Ele também mencionou projetos voltados para impulsionar a agricultura e revitalizar Cantagalo como um ponto turístico de destaque. Segundo o prefeito, parcerias com o governo estadual serão fundamentais para implementar as mudanças planejadas. “Queremos uma cidade que ofereça oportunidades de verdade, desde a formação técnica até a geração de empregos, valorizando nosso comércio local e atraindo investimentos.”

A posse dos vereadores eleitos também ocorreu durante a solenidade. A nova legislatura contará com nomes como Marciel (PL), Rodrigo da Aposentadoria (PDT), Neco da Saúde (PP), Léo Tatá (União Brasil) e Rapha Ulrick (PP). A expectativa é de um trabalho integrado entre o Executivo e o Legislativo para atender às demandas da população.

