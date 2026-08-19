Festival Gastronômico e Sesc de Inverno movimentaram diferentes setores da economia de Rio das Ostras durante quatro dias - Foto: Reprodução

Festival Gastronômico e Sesc de Inverno movimentaram diferentes setores da economia de Rio das Ostras durante quatro diasFoto: Reprodução

Publicado 19/08/2026 20:15

Rio das Ostras - Quatro dias de música, gastronomia, turismo e circulação de pessoas deixaram uma conta que vai muito além dos palcos. O Quatro dias de música, gastronomia, turismo e circulação de pessoas deixaram uma conta que vai muito além dos palcos. O Festival Gastronômico de Rio das Ostras e o Sesc de Inverno 2026 movimentaram R$ 5,01 milhões na economia local entre 30 de julho e 2 de agosto, segundo levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O balanço aponta 27 mil participações nos dois eventos e mostra que o impacto alcançou diferentes segmentos da cidade. Hotéis, restaurantes, comércio, transporte e atividades de lazer estiveram entre os setores beneficiados pela presença do público.

A movimentação também apareceu no mercado de trabalho. De acordo com os dados apresentados pelo município, 230 postos foram criados durante a realização dos festivais. As oportunidades estiveram ligadas principalmente às áreas de montagem, segurança, limpeza e apoio operacional.

A hotelaria foi outro setor que sentiu o reflexo da programação. A ocupação média chegou a 70% no período dos eventos, com parte significativa dos visitantes vindo de outras cidades. O levantamento realizado pelo poder público aponta que 25,9% do público era morador da capital fluminense.

Niterói e São Gonçalo também aparecem entre as principais origens dos visitantes. Juntos, os dois municípios responderam por 14,8% do público identificado na pesquisa.

Os números ajudam a revelar uma característica importante dos grandes eventos: o impacto não fica restrito ao local onde a programação acontece. Quem chega para assistir a uma apresentação ou conhecer uma atração também precisa comer, se deslocar, buscar hospedagem e consumir produtos e serviços. É nesse caminho que o evento passa a movimentar a economia de uma cidade.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, o próximo passo é utilizar as informações reunidas durante a programação para orientar futuras ações.

"Queremos transformar as informações produzidas durante os eventos em conhecimento para aperfeiçoar as próximas edições e consolidar uma política de eventos alinhada ao desenvolvimento econômico e turístico do município", afirmou.

O levantamento divulgado pelo município considera a movimentação bruta associada aos participantes e aos setores alcançados pela programação. Os dados servem como base para o planejamento das próximas edições e para a análise do comportamento do público que visita Rio das Ostras em períodos de grandes eventos.

Com 27 mil participações, 230 postos de trabalho e R$ 5 milhões em movimentação estimada, os festivais encerraram a programação deixando outro resultado além das atrações: mais circulação de pessoas, serviços e dinheiro em diferentes pontos da cidade.