Festival Gastronômico e Sesc de Inverno movimentaram diferentes setores da economia de Rio das Ostras durante quatro diasFoto: Reprodução
Festivais movimentam R$ 5 milhões e atraem público de fora de Rio das Ostras
Eventos reuniram 27 mil participações, geraram 230 postos de trabalho e levaram a ocupação hoteleira a 70% durante quatro dias
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De Cabo Frio a Araruama: Paes transforma Região dos Lagos em maratona eleitoral
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Oficinas do novo plano municipal começam no dia 25 e vão discutir metas, prioridades e soluções para diferentes regiões da cidade
Rio das Ostras leva empreendedorismo para 7 mil alunos da rede
Parceria com o Sebrae RJ começa em 26 escolas e prepara estudantes para desafios, escolhas e oportunidades da vida profissional
Dani Martins lança campanha com multidão e reforça corrida por vaga na Alerj
Evento reuniu cerca de 5 mil pessoas, segundo organização, e leva à Região dos Lagos Romário e mensagem de Flávio Bolsonaro
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Ex-prefeito de Iguaba Grande reúne apoiadores ao lado de Fabinho Costa e amplia agenda com lideranças em Arraial do Cabo
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