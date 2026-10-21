Cratera na Avenida Rotary Club compromete ligação entre Colinas e CostazulFoto: Reprodução da Rede Social
O prefeito Carlos Augusto (PL) anunciou que o município prevê cinco dias para reparar os danos na Avenida Rotary Club. Além da intervenção emergencial, a administração municipal estuda um projeto de drenagem para ampliar a capacidade de escoamento da água e reduzir os alagamentos que atingem a região durante períodos de chuva intensa.
Na noite de segunda-feira (19), o prefeito publicou um vídeo nas redes sociais para apresentar as medidas previstas. Segundo ele, o volume de chuva na Bacia de Costazul provocou o acúmulo de água nas vias durante dois dias consecutivos.
“As chuvas têm aumentado e muito o desafio de cuidarmos da nossa cidade. E agora, aqui na Rotary Club, nós tivemos, com a densidade das chuvas aqui na Bacia de Costazul, nós tivemos a Rua Heleno Nunes e a Rua Oscar Bernardes totalmente alagadas durante esses dois dias”, afirmou Carlos Augusto.
De acordo com o prefeito, a água acumulada nos pontos afetados já havia sido retirada, e os trabalhos de recuperação da avenida começariam na terça-feira (20). A previsão anunciada é de cinco dias para reparar os danos, embora o prazo se refira à recuperação do trecho atingido, e não à solução definitiva dos problemas de drenagem.
Reparo da cratera prevê sinalização e melhorias nos acessos
A operação reúne equipes de diferentes setores da administração municipal. No vídeo divulgado pelo prefeito, também aparecem o secretário de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, Carlos Menegasi; o secretário de Serviços Públicos, Diogo Silva; e o secretário de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, Wayner Fajardo.
A Guarda Municipal ficará responsável pela sinalização do trecho interrompido, com o objetivo de alertar motoristas sobre a restrição de passagem. Já a Secretaria de Serviços Públicos deverá atuar para melhorar as condições de acesso às vias utilizadas pelos moradores.
“Já secamos toda a água que ali existia. E vamos começar a partir de amanhã (terça, 20) um forte trabalho para que dentro de cinco dias, nós consigamos reparar todo esse desgaste”, declarou Carlos Augusto.
O prefeito também destacou a necessidade de orientar quem ainda não soube da interrupção da avenida e de garantir alternativas de acesso às áreas afetadas.
“A Guarda Municipal vai estar aqui sinalizando a todos aqueles que ainda não estão sabendo da interrupção desse trecho. Serviços Públicos vai viabilizar as vias para que todos aqueles que precisam ter acesso, tenham melhores acessos”, disse.
A recuperação da Rotary Club é uma medida emergencial diante dos danos provocados pelas chuvas. Para enfrentar o problema de forma mais ampla, o município avalia mudanças na infraestrutura de drenagem de Costazul, região que há anos sofre com alagamentos.
Projeto prevê nova saída para escoamento da água
Segundo o secretário Wayner Fajardo, o afundamento da Avenida Rotary Club ocorreu em meio ao grande volume de chuva e ao crescimento do bairro. Na avaliação dele, a rede de drenagem existente já não tem capacidade suficiente para atender à demanda da região.
“Esse colapso que aconteceu [na Rotary Club], ele foi em função das grandes quantidades de chuvas, e também pelo crescimento do bairro. A rede que hoje está implantada, ela não tem mais a capacidade e por isso que nós estamos desenvolvendo um novo projeto”, explicou.
A proposta em estudo prevê obras na Rua Oscar Bernardes Filho, com intervenções pela Avenida Almirante Heleno Nunes e a construção de uma nova saída para o escoamento da água até o Rio das Ostras.
A expectativa apresentada pelo secretário é que a nova estrutura consiga reduzir os alagamentos que afetam os moradores. Apesar da avaliação, o projeto ainda está em desenvolvimento, e não foram informados detalhes sobre o cronograma de execução das obras.
“Isso vai acabar com todos os problemas de alagamentos que há muito tempo, essa região vem sofrendo”, afirmou Wayner Fajardo.
Outra medida anunciada por Carlos Augusto envolve a concessionária Rio+, responsável pelos serviços de água e esgoto no município. O prefeito afirmou que cobrará a empresa para colaborar com as intervenções, especialmente nas ações relacionadas à entrada da rede de abastecimento de água no bairro.
“Também estamos cobrando a concessionária de águas, a Rio+, para que também faça toda a intervenção da entrada da rede de água para o bairro”, declarou.
O município também pretende manter os trabalhos de recuperação e assistência nas áreas atingidas. A prioridade imediata é reparar os danos na Avenida Rotary Club e melhorar os acessos, enquanto o projeto de drenagem busca uma resposta de longo prazo para os alagamentos recorrentes em Costazul.
Ao comentar os desafios provocados pelas chuvas, Carlos Augusto afirmou que as equipes municipais continuarão mobilizadas para atender às demandas da população. A efetividade das medidas definitivas, porém, dependerá do desenvolvimento do projeto e da execução das intervenções previstas.
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