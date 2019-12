Rio - Agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu prenderam em flagrante, nesta segunda-feira, um homem suspeito de ter agredido a ex-namorada com barra de alumínio no município da Baixada Fluminense. Durante as agressões, que aconteceram no domingo, contra Magaly Ribeiro, Pablo Nascimento Soares, de 22 anos, obrigava a ex a confessar que estava "ficando" com outra pessoal.

De acordo com a delegada Mônica Areal, titular da Deam de Nova Iguaçu, no próprio domingo Magaly foi até a especializada denunciar o ex. Lá, ela contou que já havia sido agredida outras vezes por ele e que, desta vez, ele também pegou seu celular e cartão de crédito.

Após o depoimento da mulher, a delegada determinou que os agentes saíssem à procura de Pablo. Ele foi capturado dentro de casa, no bairro Ipiranga. O agressor estava com o celular e o cartão da ex-namorada e vai responder por ameaça, injúria, lesão corporal e apropriação indébita.