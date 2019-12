Rio - A Prefeitura de Niterói divulgou, nesta segunda-feira, as atrações que vão se apresentar no réveillon do município da Região Metropolitana do estado. O Monobloco, o cantor Gilberto Gil e as bandas Faixa Etária e Bicho Solto vão se apresentar no palco que será montado em Icaraí.

Já em Itaipu, a festa será comandada pelo Grupo DKV, Vou Zuar e o sertanejo João Gabriel. Será a primeira vez que o distrito de Niterói terá festa de réveillon da prefeitura.

São esperadas 500 mil pessoas nas duas comemorações. A queima de fogos vai durar 15 minutos.

Quem deseja trabalhar como ambulante nas duas festas precisa se cadastrar na Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). A prefeitura avisa que não será permitido o uso de fogareiros com botijões de gás ou refrigerantes e cervejas vendidas em garrafas de vidro nas duas festas.