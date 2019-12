Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) acredita que um grupo de milicianos que atua no município de Nova Iguaçu seja o responsável por, pelo menos, dez assassinatos nos últimos três meses. A especializada realizou, na manhã desta terça-feira, uma operação para cumprir 68 mandados de busca e apreensão, direcionados a integrantes e endereços da organização criminosa As investigações começaram há cerca de três meses, após a DHBF perceber um aumento na incidência de homicídios, principalmente, nos bairros Gerenciano e Miguel Couto, segundo o delegado Moyses Santana, diretor da delegacia.Durante a apuração das circunstâncias dessas mortes, os agentes conseguiram descobrir que os executores cometiam diversos crimes de extorsão. Segundo as investigações, a organização é liderada pelo miliciano Mário Barbosa Marques Júnior, conhecido como Van Damme, que está foragido, e possui cerca de 20 integrantes.“Percebemos que de junho para setembro houve um aumento no número de homicídios naquela região e, então instauramos um inquérito. Durante as investigações, percebemos que a organização criminosa também explorava serviços ilegais de segurança, gatonet, mototáxi, água, gás. As vítimas do grupo seriam traficantes, simpatizantes do tráfico e pessoas que se recusavam a aceitar as ordens por eles impostas, não pagavam a extorsão”, explicou o delegado Moyses Santana.