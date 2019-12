Rio - Uma menina de 10 anos morreu, nesta segunda-feira, após engolir um pirulito, em Três Rios, no Sul Fluminense. Ela, que não teve a identificação revelada, estava brincando no quintal da avó, no distrito de Bemposta, quando contou que estava engasgada com o doce. Foi quando ela se sentiu mal e desmaiou.

De acordo com a Prefeitura de Três Rios, um vizinho colocou a criança em seu carro e a levou até uma base da Rodovia do Aço (BR-393), onde a menina chegou com parada cardiorrespiratória. Médicos do Samu foram acionados e tentaram reverter o quadro da criança.

Após 40 minutos de técnicas de ressuscitação cardiopulmonar, foi constatado o óbito da menina.

A concessionária K-Infra disse que assim que a criança chegou à base 2 da rodovia, a equipe de resgate local foi procurada pelos familiares dela. Segundo a empresa, os agentes prestaram atendimento à imediato menina.

"Enquanto o socorro era realizado, foi simultaneamente acionado o Samu, que, após tentativas de reanimação, infelizmente constatou o óbito", a concessionária reforçou.