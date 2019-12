Sesc Verão já tem data para começar

Rio - Se na primeira edição, ocorrida entre janeiro e fevereiro deste ano, o projeto Sesc Verão contou com dois milhões de atendimentos, para 2020 a expectativa é ultrapassar a marca dos três milhões. Programado para acontecer em seis municípios: Mangaratiba, Campos dos Goytacazes, Niterói, Quissamã, Rio das Ostras e Macaé, além de todas as unidades da capital fluminense, entre 4 de janeiro e 16 de fevereiro, o evento que envolve práticas esportivas, culturais e sociais é um dos mais esperados pelo grande público. A programação completa poderá ser consultada em breve, no site www.sescverao.com.br.

Segundo o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florêncio de Queiroz Junior, uma das novidades será a chance que os participantes terão de começar o ano se divertindo e de encerrá-lo com uma formação profissional. "Nosso papel é criar acessos. Neste caso, estamos falando de atividades físicas, bem estar social e qualidade de vida. Tudo de maneira gratuita. Estamos planejando projetos integrados de educação onde as pessoas comecem pelo Sesc e terminem com a profissionalização, por meio do Senac", disse o presidente.

Para atender aos seis municípios envolvidos o Sesc contará com o modelo de unidades temporárias, onde haverá intensa programação gratuita com diversas atividades voltadas a toda a família, incluindo modalidades esportivas, ações de assistência social e shows musicais. Nando Reis, Toni Garrido, Xande de Pilares, Fundo de Quintal, Paralamas do Sucesso e Titãs, são alguns dos nomes já confirmados.

A iniciativa contemplará oficinas com ídolos de vários esportes. Um deles é Bernardinho, técnico de vôlei. Jogos como frescobol e futmesa, aulão de ritmos, gincanas e sessões de cinema, também estão entre as atrações. Outro ponto positivo é a participação de parceiros locais, a fim de promover o comércio e o desenvolvimento regional, a transformação social e o desenvolvimento humano.

"Por conta do sucesso em 2019, o projeto reverberou em tal magnitude que conseguimos dobrar o número de municípios atendidos, além das atividades que acontecem nas unidades do Sesc RJ. Isso só reforça o nosso compromisso em levar, cada vez mais e a um número maior de pessoas, a oportunidade de vivenciar as ações promovidas pelo Sesc RJ e os valores de nossa instituição", disse Fernando Alves, Gerente de Lazer do Sesc RJ.

O anúncio do projeto aconteceu na última terça (17), na Fecomércio RJ e contou com a presença de representantes dos seis municípios participantes. "O sentimento é de gratidão. Nossa cidade está bastante empolgada", disse Fátima Pacheco, prefeita de Quissamã.

Diretora regional do Sesc RJ, Regina Pinho comentou a ampliação do projeto. "O Sesc Verão já nasceu grande. Não à toa, para a próxima edição, passamos de três para seis municípios. Os projetos são possíveis graças às parcerias, e claro que isso inclui as prefeituras. No final, quem ganha é o público", avaliou