Rio - Um policial militar foi baleado pela ex-mulher, também PM, nesta segunda-feira, em Rio das Ostras, no litoral Norte do Rio. Segundo informações, a mulher disse que foi ameaçada pelo homem no momento que ele foi deixar a filha na casa dela, no bairro Enseada das Gaivotas.

De acordo com a Polícia Militar, havia uma medida protetiva contra o policial, que impede que o homem chegue perto dela.

A ocorrência foi encaminhada à 6ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, onde a mulher foi ouvida e liberada.

O PM foi atuado por descumprir a medida protetiva. Ele foi preso em flagrante e levado para o pronto-socorro de Rio das Ostras, onde está sob escolta. O estado de saúde do home é estável.