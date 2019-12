Rio - Uma criança foi baleada de raspão, na tarde desta terça-feira, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após um policial militar de folga reagir a uma tentativa de assalto e trocar tiros com criminosos. De acordo com a Polícia Militar, a menina de oito anos, que não teve a identidade revelada, foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Íris. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Ainda segundo a PM, equipes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionadas para checar disparos de arma de fogo nas imediações da Rua Sepetiba, em Vilar dos Teles, e no local, foi constatado que um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de roubo. Dois criminosos, ainda não identificados, foram atingidos e um deles não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a corporação, um simulacro de arma de fogo foi apreendido e um veículo roubado foi recuperado. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para a ocorrência.