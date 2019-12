Rio - Uma criança de três anos morreu, na tarde desta terça-feira, após ser jogada pelo próprio padrasto do 4º andar de um prédio na Rua do Cachambi, na Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, após o crime, Luiz Eduardo Lobo, de 38 anos, teria se jogado do mesmo andar e morreu no local. A criança chegou a ser socorrida em estado gravíssimo para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) receberam informação de que um homem teria jogado uma criança do 4º andar de um prédio. Os policiais foram ao local e socorreram a criança. Após retornarem ao endereço do crime, localizaram o suspeito caído no chão. A ocorrência foi registrada na 23ª DP (Méier).

Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para o local e que a mãe da criança prestou depoimento na 23ª DP (Méier).