Obras demandam cuidados

Ao todo, 20 bairros passaram por intervenções no sistema de gás encanado. Na Zona Sul, Botafogo, Copacabana, Cosme Velho, Flamengo, Gávea, Humaitá, Ipanema, Laranjeiras e Leblon. Já na Zona Norte, Méier, Tijuca e Vila Isabel. No Centro, Catete, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Estácio, Praça da Bandeira, Rio Comprido e Santa Teresa.

Por conta do grande fluxo de veículos e pedestres em algumas ruas, as operações exigem esquemas especiais. Os técnicos, por exemplo, precisam realizar escavação manual, com o objetivo de não atingir acidentalmente as redes destas outras concessionárias.