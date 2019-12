Rio - Um incêndio em um prédio em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, assustou moradores, nesta terça-feira. O edifício fica localizado na Rua Rocha Fragoso, 31. Ninguém ficou ferido. No Twitter, o perfil 'Fogo Cruzado GRAJAÚ' postou um vídeo do momento do incêndio.

Fogo Cruzado GRAJAÚ RJ INFORMA : 17/12 - 16:06h incêndio Vídeo um Apartamento na Rua Rocha Fragoso em Vila Isabel #FogoCruzadoGrajaúRJ pic.twitter.com/nDYQnVtZw2 — Fogo Cruzado GRAJAÚ (@FogoCruzadoGJRJ) December 17, 2019



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h30 e, segundo os militares, o fogo começou no terceiro andar e foi totalmente extinto por volta das 16h30. Ainda segundo os bombeiros, não houve vítimas no local.



Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se investiga as causas do incêndio.