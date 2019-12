O número de fuzis apreendidos pelas polícias Civil e Militar em 2019 ultrapassou todo o ano de 2018. De acordo com o ISP, foram 503 unidades recolhidas, o que representa um recorde de apreensões dos últimos 12 anos.

O roubo de veículo também apresentou redução. De janeiro a novembro deste ano, a queda foi de 24%, com 36.630 registros, contra 11.655 em 2018. Já os roubos de carga recuaram 28%, com 204 ocorrências a menos em novembro. Em relação ao acumulado do ano, a queda foi de 18%.