Há 31 anos, o município do Rio passou por uma situação similar ao enfrentar uma grave crise financeira, que culminou na decretação do estado de falência pelo então prefeito Saturnino Braga, em 15 de setembro de 1988.

A medida extrema foi causada por um conjunto de fatores, entre eles o bloqueio das contas pelo governo federal; déficit deixado por gestões anteriores; inabilidade política do prefeito com os vereadores, que faziam forte oposição; e prejuízos resultantes de fortes enchentes em fevereiro daquele ano.

Atraso no pagamento de salários dos servidores, dívidas com fornecedores e problemas no funcionamento de hospitais e escolas eram alguns dos problemas enfrentados pelo município no período. Como resultado, houve a paralisação dos serviços públicos. Nas ruas, a interrupção da coleta criou montanhas de lixo.

Para a advogada Rachel Brambilla, especialista em Direito do Trabalho e Empresarial, houve uma derrocada da prefeitura na época em que Saturnino Braga se sentiu impotente diante do panorama de crise. "O termo correto não é falência, mas derrocada. Isso foi para dar um recado ao povo e levar a transparência do que realmente estava acontecendo, o que difere do atual prefeito", comparou.