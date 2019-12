Rio - Os casos de chikungunya aumentaram quase 300% entre 2018 e 2019. Segundo dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entre janeiro e novembro deste ano foram registrados 37.973 casos da doença, contra 9.545 do mesmo período de 2018, um aumento de 297,8%.

Maio foi o que mais teve casos de chikungunya em 2019, com 12.079 casos. No ano passado, foram apenas 1.786 registros da doença, somando um aumento de 576% no mês. O bairro de Campo Grande lidera com 2.645 notificações. Inclusive, a Zona Oeste foi a região com mais casos (19.117), mais da metade do número total.

A preocupação aumenta com a chegada o verão, previsto para iniciar no dia 22 deste mês. A doença é transmitida pela picada do mosquito aedes aegypti, que encontra criadouros em água acumulada durante os períodos chuvosos, que aumentam durante a estação mais quente do ano.

Os principais sintomas da chikungunya são febre, dores intensas nas juntas, pele e olhos avermelhados, dores pelo corpo, dor de cabeça, náuseas e vômitos.