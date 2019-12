Eduardo Bolsonaro lamenta ataque a youtuber bolsonarista Karol Eller

Rio - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) lamentou nas redes sociais as agressões sofridas pela youtuber Karol Eller, amiga da família Bolsonaro. Ela foi agredida quando estava na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, no último domingo. A Polícia Civil investiga o crime de homofobia e o agressor e a vítima já prestaram depoimento. A influenciadora esteve na manhã desta quarta-feira no Instituto Médico Legal (IML) para realizar exame de corpo de delito, mas não falou com a imprensa.

"Lésbica e apoiadora do presidente Bolsonaro, ela já superou muitas situações difíceis, oro pra que logo se recupere. Pela direita, o agressor teria pesada prisão. Será que a esquerda apóia tal medida?", questionou Eduardo.

Segundo o colunista Leo Dias, do UOL, o ataque aconteceu após a youtuber se mudar para o Rio de Janeiro. Ela estava um quiosque na Barra da Tijuca, junto com a namorada, quando foi abordada por um homem, que de forma violenta questionou: "Como é que você consegue namorar um mulherão desses, hein?". A provocação virou agressão rapidamente, de acordo com o relato. A youtuber foi atacada por socos e pontapés, e foi socorrida pela namorada quando já estava desacordada.

De acordo com a 16ª DP (Barra da Tijuca), o caso foi registrado como lesão corporal e injúria por preconceito e está sendo investigado. O autor da agressão já prestou depoimento e diligências estão em andamento. Karol Eller também prestou depoimento à polícia.