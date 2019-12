Rio - A 13ª Câmara Cível do Tribunal Justiça do Estado decidiu, nesta quarta-feira por unanimidade de votos manter a interdição da Avenida Niemeyer. A via, que liga São Conrado ao Leblon, na Zona Sul do Rio, está fechada desde o dia 28 de maio por determinação judicial.

Na decisão o desembargador e relator Agostinho Teixeira levou em consideração que as obras emergenciais da Avenida Niemeyer não foram concluídas, apresentado assim um risco para motoristas e pedestres. De acordo com o magistrado, apenas a metade das construções necessárias foi realizada, as obras de drenagem ainda não foram feitas no local, e apenas 17 das 30 casas no Vidigal onde foi apontado risco de desabamento foram demolidas.



Em fevereiro deste ano, duas pessoas morreram após um deslizamento atingir dois ônibus na via. Na época, fortes chuvas atingiram a cidade do Rio. Em junho, o motel Vip's, aberto há 48 anos, fechou as portas por conta da interdição. Mesmo com a via fechada para o tráfego de veículos, a Defesa Civil fez um cordão de isolamento no local.

Procurada, a Procuradoria Geral do Município (PGM) informou que está analisando a decisão para definir quais serão os próximos passos.