Rio - Agentes da 57ª DP (Nilópolis) prenderam, nesta quinta-feira, um PM suspeito de ter estuprado uma adolescente de 17 anos no município da Baixada Fluminense. O policial, que é lotado no 20º BPM (Mesquista), teria cometido o crime no domingo.

De acordo com a Polícia Civil, no dia do estupro, a jovem foi até a 57ª DP para denunciar o militar. Na ocasião, ela disse que o agressor a ameaçou com um arma que tinha o brasão da PM.



Durante as investigações, os agentes chegaram ao militar como autor do crime. Foi pedida, então, a prisão preventiva do policial, que foi concedida pela Justiça nesta quinta.

O PM foi capturado dentro do seu batalhão durante uma ação conjunta entre a distrital e agentes do 20º BPM. Ele vai responder pelo crime de estupro.