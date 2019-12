Vídeo: enteado atira à queima-roupa contra madrasta durante discussão

Rio - Uma mulher ficou gravemente ferida, na tarde desta quarta-feira, após ser alvo de vários tiros disparados pelo seu enteado, em Saquarema, na Região dos Lagos. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento em que ela, que está internada em estado grave, foi atingida.

Nas imagens, a mulher aparece discutindo com o enteado, Luiz Felippe Pinto Marins, em direção a um carro vermelho, estacionado próximo. O homem está com outras pessoas, até que vai no veículo, pega uma arma e atira à queima-roupa pelo menos seis vezes contra a madrasta; veja o momento!

Enteado atira à queima-roupa contra madrasta durante discussão



SAIBA + em https://t.co/RiYBN12vib pic.twitter.com/8CGDYP0es0 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 26, 2019

Luiz Felippe foi preso momentos depois do crime, quando tentava fugir em um Renault Logan bege. Ele foi localizado por PMs do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura de Maricá. Os agentes foram acionados após serem informados sobre o caso.

Preso, Luiz Felippe foi levado à 76ª DP (Niterói), onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.