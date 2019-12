Vídeo: PMs atiram de dentro de viatura durante racha na Baixada

Rio - Um vídeo com policiais atirando de dentro de uma viatura da PM durante um racha viralizou na Internet. O caso aconteceu na noite de terça-feira no bairro Coelho da Rocha, São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes, do 21º BPM (São João de Meriti), foram acionados para "pegas" que estavam atrapalhando o trânsito nas ruas do bairro. Ao avistarem a viatura, disparos teriam sido feitos contra os PMs, que revidaram; assista!

PMs atiram de dentro da viatura durante racha na Baixada



SAIBA + em https://t.co/xdV8tjmoB4 pic.twitter.com/12AJPe2fAA — Jornal O Dia (@jornalodia) December 26, 2019

A Polícia Militar fala em ter sido atacada por motociclistas, que teriam fugido, mas nas imagens que circulam na Internet, não aparecem pessoas trafegando de moto no momento em que os agentes atiraram.

Ainda segundo a PM, ninguém ficou ferido. O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti).