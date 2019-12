Ator do Porta dos Fundos presta depoimento sobre ataque à produtora

Rio - O ator João Vicente de Castro, um dos integrantes do Porta dos Fundos, chegou, no fim da manhã desta quinta-feira, na sede da Polícia Civil, na Lapa, na região central do Rio, para prestar depoimento sobre o ataque à produtora. Ele chegou ao local por volta das 11h acompanhado de um advogado.

Ontem, João Vicente já havia se manifestado em seu Instagram sobre a repercussão do ataque.

"Incrível ver como fomos abraçados depois desse ato injustificável de violência. Muito obrigado pelas mensagens. Somos fortes e seguiremos", postou, no Stories.

Além do ator, outros integrantes do grupo também já se manifestaram sobre o episódio . Vários deles compartilharam a nota oficial da produtora com os dizeres "não vão nos calar".

O ATAQUE

Na madruga de terça, a sede do grupo, no Humaitá, na Zona Sul, foi alvo de ataques com coquetéis molotov, disparados por pelo menos três pessoas. O local chegou a pegar fogo, que foi controlado por seguranças que estavam no local. Ninguém ficou ferido.

Grupo divulga imagens e assume autoria do ataque à sede do Porta dos Fundos



SAIBA + em https://t.co/DJk0frPD9S pic.twitter.com/bjDvzcrjA9 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 26, 2019

POLÊMICA

O ataque à sede do Porta dos Fundos acontece após uma série de críticas ao Especial de Natal do grupo, A Primeira Tentação de Cristo, exibido pela Netflix. A produção está sendo questionada desde que foi lançada por fazer sátiras com personalidades bíblicas, como Jesus e Maria. O fundador do cristianismo, por exemplo, é retratado como homossexual e sua mãe como usuária de drogas.