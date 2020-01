Festival agita verão com shows

A Praia de Copacabana ainda contará com outros palcos, que receberão shows ao longo dos meses de janeiro e fevereiro. No Posto 4, o grupo Melim vai se apresentar no dia 19. Em seguida, será a vez de Diogo Nogueira (dia 25) e Martinho da Vila e Criolo (2 de fevereiro). Em Ipanema, na altura do Posto 10, show de Baco Exu do Blues (dia 11), Elza Soares (18), Cidade Negra (26) e Iza (9 de fevereiro).

Na Marina da Glória, show de Henrique & Juliano, Mc Rebecca e Kevin O Chris no dia 18. Em seguida, dia 25, Luan Santana, Pitty, Belo e Banda Eva. Em 1º de fevereiro, Emicida, Ludmilla, Djavan e Xande de Pilares.