Traficante conhecido como Tim Maia é preso após perseguição policial

Rio - PMs do 12º BPM (Niterói) prenderam, na tarde desta segunda-feira, um traficante conhecido como Tim Maia. A captura do criminoso aconteceu após uma perseguição policial na comunidade do Arrastão, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado.

De acordo com a Polícia Militar, Tim Maia estava com um comparsa em uma moto nas imediações da comunidade. Quando os PMs do batalhão, que estavam patrulhando a a Rodovia Prefeito João Sampaio (RJ-100), os avistaram, eles tentaram fugir do local.

Houve perseguição, até que os suspeitos abandonaram a moto na Rua Eugenópolis.

Momentos depois, durante uma varredura pela região, os policiais localizaram Tim Maia em um quintal com uma mochila, contendo 715 papelotes de cocaína e um radiotransmissor.

O traficante e o material encontrado foram levados para a 75ª DP (Rio do Ouro), onde o caso foi registrado.