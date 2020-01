Rio - Um jovem de 22 anos foi morto, na noite desta segunda-feira, com pelo menos 20 tiros em Barra Mansa, na região Sul Fluminense. João Paulo Fernandes Pereira foi alvo de disparos de pistola calibre 9mm e de revólver 98.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo de João Paulo foi encontrado por volta das 19h na Rua Aracaju, no bairro Santo Agostinho. A perícia criminal feita no local encontrou pelo menos 20 marcas de tiros nele.

PMs do 28º BPM (Volta Redonda) foram acionados e estiveram no local, onde encontraram João Pedro já morto. O corpo do jovem foi removido pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal da região.

O caso é investigado pela 93ª DP (Volta Redonda). Ainda não há informações sobre os autores e a motivação do crime.