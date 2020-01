Menina de 8 anos morre vítima de bala perdida no sofá de casa em Belford Roxo

Rio - Uma menina de 8 anos morreu após ser vítima de bala perdida no Parque Esperança, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira. Anna Carolina de Souza Neves estava no sofá de casa quando foi atingida na cabeça. A Delegacia de Homicídios (DHBF) da região investiga as circunstâncias da morte.

Anna Carolina chegou a ser socorrida em estado grave por policiais do 39º BPM (Belford Roxo) para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, mas não não resistiu aos ferimentos. Moradores da rua da menina que chamaram os PMs quando eles faziam patrulhamento na Avenida Joaquim da Costa Lima. Em seguida, o pai chegou a filha os braços e a colocou no interior da viatura.

Segundo informações passadas pelo pai, a criança estava no sofá da residência quando foram ouvidos tiros próximo da casa e em seguida viram a criança atingida. A corporação ressaltou que não havia operação do batalhão na região. A DHBF realiza diligências para descobrir da autoria do crime e onde partiu o tiro que matou Anna Carolina.