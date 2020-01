PM investiga imagens de policial entregando suposto barril de chopp em Rio das Pedras

Rio - A Polícia Militar investiga imagens de um policial fardado entregando um suposto barril de chopp a um homem em Rio das Pedras, área dominada pela milícia, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a corporação, o 18º BPM (Jacarepaguá) busca informações para esclarecer as circunstâncias destas fotos.

As imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostram um policial militar da unidade fazendo a entrega no local, com uma viatura caracterizada do 18º BPM (Jacarepaguá).

Comando do batalhão de Jacarepaguá investiga o caso - Reprodução redes sociais