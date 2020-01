Rio - Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) encontraram, nesta segunda-feira, uma fábrica clandestina de linha chilena, na Travessa Rufino, em Mesquita, na Baixada Fluminense.

De acordo com o delegado titular da Decon, Mário Jorge Ribeiro, no momento da operação, a proprietária da fábrica estava no local e foi presa por crime contra as relações de consumo. Ainda segundo o delegado, os agentes chegaram ao local por meio de informações recebidas pelo Disque-Denúncia.

Na ação, foram apreendidos uma máquina artesanal de passagem de linha chilena e outra de enrolar a linha, sete galões – cinco de 25 quilos e dois de 24 quilos – com produtos químicos para fabricação do material, 50 carretéis de linha chilena e 36 vidros de cerol.