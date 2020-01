Jovens agredidos em bar na Pedra do Sal depõem com apoio da OAB

Os cinco jovens que denunciaram terem sido agredidos em um bar na Pedra do Sal, na Saúde, prestaram depoimento ontem na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), na Lapa. A agressão teria ocorrido na madrugada do último sábado. O local, conhecido como Pequena África, é representativo da cultura afro-brasileira no Rio e reconhecido como patrimônio cultural da cidade.

"Por sermos pessoas negras em um local que historicamente tem importância para o movimento negro, a gente não se sentir confortável no nosso espaço é horrível", afirmou Andrea Bak, uma dos cinco jovens agredidas. Ela contou que foi espancada com uma barra de ferro na cabeça e levou um soco no olho.

Ontem, durante o depoimento na Decradi, o grupo foi acompanhado por membros da Comissão de Direitos Humanos da OAB. O procurador da comissão, Rodrigo Mondego, apontou que, além de indícios de racismo, o caso também apresenta intolerância com a comunidade LGBT e avalia se tratar de um caso de linchamento.

Um funcionário do bar procurou ontem a 4ª DP (Praça da República) para fazer registro de lesão corporal.