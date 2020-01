Filial da Saraiva é despejada de shopping na Barra

Rio - A Saraiva do shopping New York City Center, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi despejada do centro comercial e terá que deixar o local em 15 dias. A decisão é do juiz Marco de Souza, da 4ª Vara Cível. A informação foi antecipada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada por O DIA.

A ação de despejo foi movida pela Multiplan, responsável pelo shopping, com alegação de falta de pagamento. De acordo com a empresa, a Saraiva está inadimplente em relação aos aluguéis e encargos da locação vencidos desde julho de 2018, com débito total de R$ 605.042,81 e informou que já tentou amigavelmente receber a dívida, mas não obteve êxito. O débito é de 2018, antes da Saraiva entrar em recuperação judicial.

A Saraiva ainda terá que pagar R$ 3 mil dos honorários da Multiplan.

"Condena, ainda, a ré a pagar as despesas processuais e os honorários de sucumbência, que se fixa em R$ 3 mil. Após o trânsito em julgado, cumprida a sentença ou nada requerido, dê-se baixa e arquivem-se", disse o magistrado, na decisão.

Procurada, a Saraiva não havia comentado sobre a decisão judicial até a publicação.