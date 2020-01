Crianças morrem eletrocutadas em São Gonçalo

Rio - Dois meninos morreram eletrocutados, no fim da tarde desta segunda-feira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado. Eles, que não tiveram a identificação revelada, seriam irmãos e estariam soltando pipa na comunidade da Cerâmica, no bairro Porto do Rosa, quando a linha com cerol cortou um fio de alta tensão, que caiu em cima deles.

O quartel de São Gonçalo do Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local, por volta das 17h30. Os agentes levaram os menores para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas eles não resistiram aos ferimentos.

Em um vídeo que circula na Internet é possível ver o fio de alta tensão sobre o corpo das crianças no momento do choque elétrico. A mãe deles grita ao fundo diante da cena.

Procurada pelo DIA, a Enel, responsável pela distribuição de energia na região, disse que "lamenta profundamente" o incidente e diz que enviou uma equipe para a comunidade, que foi impedida de acessá-la.

"Por medida de segurança, a concessionária interrompeu o fornecimento de energia no local remotamente. A concessionária acrescenta que vai prestar apoio aos envolvidos e seus familiares, enquanto apura as circunstâncias do acidente", a empresa informou.