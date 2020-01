Criança é vítima de bala perdida na Cidade de Deus

Rio - Uma criança foi vítima de bala perdida na Cidade de Deus, na Zona Oeste, na tarde desta segunda-feira. Policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) realizaram uma operação na comunidade e houve intenso tiroteio. A PM apura as circunstâncias nas quais a criança foi ferida.

Segundo dados do aplicativo Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ), houve registro de tiroteio nas localidades conhecidas como Predinhos e Karatê, às 18h e 18h20, respectivamente. De acordo com a Polícia Militar, a operação acabou às 18h30 com a prisão de um suspeito e a apreensão de uma pistola Glock calibre 9mm, além de um carregador.

A corporação informou que, uma hora depois do término da ação policial, que contou com um blindado, chegou ao conhecimento do comando do 18º BPM a criança foi atingida por projetil na localidade de Tangará. Ela foi socorrida por moradores para a UPA da Cidade de Deus. A identidade, idade e estado de saúde dela ainda é desconhecido.

Os relatos de tiroteio na Cidade de Deus começaram ainda durante a madrugada de segunda-feira, se estendendo por parte da manhã, com tiroteios também na localidade Karatê. Apesar de informações de que o 18º BPM esteve no local, a PM negou a realização de operação neste período. Procurada, a Polícia Civil informou que nenhuma ocorrência sobre vítima de bala perdida foi registrada na 32ª DP (Taquara).