Rio - A Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira, um miliciano que faz parte da quadrilha de Wellington da Silva Braga, o Ecko. Alexandre de Souza Damasceno, o Bebezão, de 29 anos, atua em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em um braço da milícia de Ecko que é controlado por Danilo Dias Lima, o Tandera.

De acordo com a Polícia Civil, Bebezão foi capturado na Rua Capibaribe, no bairro Cabuçu. Ele, que estava de carro e foi encontrado com uma pistola Glock, reagiu à prisão, mas foi controlado pelos agentes; assista ao momento!

Miliciano da quadrilha de Ecko é preso em flagrante pela Draco na Baixada. #ODia pic.twitter.com/z9COUzFj0b — Jornal O Dia (@jornalodia) January 14, 2020

Contra o miliciano havia um mandado de prisão preventiva em aberto desde fevereiro do ano passado pelo crime de organização criminosa.