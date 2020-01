Uniformes da Polícia Militar do Rio terão microcâmeras

Rio - A Polícia Militar do Rio vai implementar, até o final deste primeiro semestre, a instalação de microcâmeras nos uniformes. Segundo a corporação, serão instalados 200 equipamentos que serão usados para captar imagens das abordagens dos policiais nas ruas.



As especificações técnicas do equipamento, assim como o modelo de contrato para sua aquisição, estão em fase final de definição. O projeto vai começar a ser utilizado na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio.