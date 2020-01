Bangalafumenga: novidade na folia

Presente na folia do Rio desde 1998, o Bangalafumenga promete novidades para 2020. Com desfile programado para o Domingo de Carnaval, dia 23 de fevereiro, no Aterro do Flamengo, o bloco avisa que terá sistema de som de última geração. O Banga, como é chamado pelos mais íntimos, deverá reunir cerca de 100 mil foliões.

De acordo com Thiago Di Sabbato, guitarrista do Bangalafumenga, o palco do bloco ficará montado próximo ao Monumento dos Pracinhas. E, neste ano, a novidade é que os foliões terão um som muito mais límpido, digno de megaeventos. "O sistema de som será bem parecido com o do Palco Sunset do Rock in Rio no ano passado", avisa.

Ainda segundo Di Sabbato, o repertório do Banga será um passeio pelos ritmos e 'beats' que têm agitado o Brasil. "O setlist irá seguir uma viagem artística pelo Brasil, passando pela Bahia, Pernambuco e São Paulo, entre outros estados, até aterrissar no Rio para encerrar a festa", adianta.

Di Sabbato destaca que o Banga deverá contar com algumas participações especiais. "Até o momento não se tem nenhum nome confirmado. Mas a organização do bloco estuda trazer alguns nomes para subir no nosso palco", ressalta.

Para se manter no ritmo e fazer bonito no desfile, no domingo de Carnaval, a partir das 10h, o Banga tem mantido uma rotina de ensaios, todas as segundas-feiras, em um bar da Lapa. "Nossos alunos vão ensaiar semanalmente até 17 de fevereiro, a última segunda-feira antes do Carnaval, para chegarem afiados", destaca Di Sabbato.