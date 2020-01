Ação da PM termina com três mortos e protesto na Zona Oeste

Rio - Três pessoas morreram durante uma operação da Polícia Militar, na tarde desta terça-feira, na Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste do Rio. Um dos mortos, segundo moradores, não teria envolvimento com o tráfico local, o que provocou protestos no entorno da comunidade e o fechamento de ruas com incêndios em pequenos objetos. Segundo relatos enviados ao WhatsApp do DIA (98762-8248), policiais do 14° BPM (Bangu) teriam executado um jovem na região com um disparo à queima-roupa.

Questionada, a PM informou que militares foram recebidos a tiros por suspeitos de tráfico e houve confronto. Ainda segundo a corporação, foram apreendidos um fuzil, uma pistola, três radiotransmissores, uma granada e um lança-granadas na ação, que teve apoio de um blindado da polícia. A PM informou também que estão acompanhando as movimentações dos protestos e desobstruindo as vias.

Procurada, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na 34ª DP (Bangu) para apurar os fatos e que os policiais envolvidos na ação foram ouvidos e tiveram suas armas apreendidas e encaminhadas à perícia.